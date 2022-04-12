Genç postacı Uyanık gözyaşlarıyla defnedildi 

Ankara'da kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada hayata gözlerini yuman Gökhan Uyanık, bu sabah memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan İlyaslı Köyü’ne getirildi. Uyanık burada İkindi Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık ile şube müdürleri, PTT çalışanları, aile yakınlarının yanı sıra, köy halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Haber Merkezi)

