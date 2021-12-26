Genç polis evinde ölü bulundu

İstanbul'da görev yapan ve yaşadığı evde ölü bulunan Çorumlu polis memuru Furkan Öztaş (24) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorum merkeze bağlı Kireçocağı köyü nüfusuna kayıtlı polis memuru Furkan Öztaş’ın cansız bedeni hastane morgundan alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye genç polis memurunun yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri ve meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. (Yusuf ÇINAR)

