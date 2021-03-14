Genç MÜSİAD’ın yeni başkanı Erdem Arslan

Genç MÜSİAD Çorum Şubesi’nin dördüncü olağan genel kurulunda başkanlık görevine Erdem Arslan seçildi. Kongrede yeni yönetim kurulu da oluşturuldu.

Genç MÜSİAD’ın 4. olağan genel kurulu önceki gün Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Emre Çıtak görevini Erdem Arslan’a devretti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongreye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun, Genç MÜSİAD Genel Başkan Vekili Yasin Emre Ertemel ile Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.



TEŞEKKÜR ETTİ

MÜSİAD 4. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Emre Çıtak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. ‘Genç MÜSİAD bugündür genç MÜSİAD gelecektir’ diyen Çıtak, Genç MÜSİAD’ın içinde yer alıp, Türkiye’nin ekonomisi, demokrasisi ve kalkınması için var gücüyle çabalayan ve gayret eden herkese teşekkür etti.

Genç MÜSİAD’a 2013 yılında yönetim kurulu üyesi olarak başladığını vurgulayan Çıtak, görev yaptığı 2 yıl içerisinde çok çalıştıklarını belirterek, “Çok projeler yaptık, çok misafir ağırladık, kilo metrelerce yol kat edip Genç MÜSİAD’ın projelerine destek verdik. Üyemiz olan her bir bireyin MÜSİAD ahlakı ve bu aile ortamıyla yetişmesi için büyük çabalar sarf ettik. Sosyal hayatımız ve işletmelerimizi geliştirmek için var gücümüzle çabaladık. Bundan sonra da bu çabalarımızın katlanarak devam edeceğine inanıyorum. Bu 2 yıllık yolculuğumda beni yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Çıtak, görevi devrettiği Erdem Arslan’a başarılar diledi. ‘Genç MÜSİAD’ın emeklisi olmaz MÜSİAD’lısı olur’ diyen Çıtak, görevine ana kademede devam edeceğini bildirdi.



“GENÇLERİMİZE HİZMET EDECEĞİZ”

Emre Çıtak’tan başkanlık görevini devralan Erdemli Harita Mühendislik sahibi Erdem Arslan, geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı ve yönetimi ile kendisine her daim destek olan ailesine teşekkür etti.

Yeni dönemi dönüşüm ve aksiyon dönemi olarak adlandırdıklarını belirten Arslan, “Gençliğe, Çorum gençliğimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımıza şahsım ve yönetim kurulum adına söz veriyorum. Bu dönemde dijital medyanın, e-ticaretin, ihracatın, tarım, gıda ve hayvancılığın, kaliteli hizmetin takipçisi olacağız. Yapacağımız çalışmaların temel gayesi Çorumumuzda genç iş insanlarımıza, üniversitede eğitim gören kardeşlerimize hizmet etmek, onların çalışmalarına katkı sunmaktır” şeklinde konuştu.



COŞKUN: “PES ETMEYECEKSİNİZ”

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, 80’i aşkın genç ve dinamik üye ile üye işletmeleriyle Çorum’da yaklaşık 5 bin kişilik istihdamın oluşturulduğunu söyledi. Çalışmalarının temel gayesinin Çorum sanayisi, iş dünyası ve ticaret hayatına katkı sunmak olduğunu kaydeden Coşkun, genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Coşkun, “Yılmayacaksınız, yorulmayacaksınız, pes etmeyeceksiniz” dedi.



ERTEMEL: “ÇITAYI DAHA DA YUKARIYA TAŞIYACAKSINIZ”

Genç MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ertemel ise yaptığı konuşmada; “Ülkemiz gelişirse şehrimiz gelişir, şehrimiz gelişirse bölgemiz gelişir, bölgemiz gelişirse memleketimiz gelişir. Yaptığımız her çalışmada bunları şiar etmekle mükellefiz. Emre Çıtak başkanımıza bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışı Erdem Başkanımızın da çıtayı daha yukarıya çıkaracağına inancımız tam” dedi.

Genel kurulda görev süresi tamamlanan yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi verilirken, kurul toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Buna göre Erdem Arslan yönetimindeki Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu da “Türker Semih İstanbullu, Abdülbaki Kartancı, Kubilay Karaca, Ahmet Buğra Kaman, Ahmet Yürüyen, Hakdan Yalçın, Nigar Gamze Yıldız, İlayda Nur Bodur, Hümeyra Ersoy, Ahmet Evlüce, Agah Özküçükgöz, İmam Ali Necefzade”den oluştu.

(Haber Merkezi)

