Genç Mucitler TEKNOFEST’e hazırlanıyor

Çorum Mucitler Derneği, 2022 yılı Teknofest yarışmasında Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde Çorum’u temsil edecek. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Çorum Mucitler Derneği danışman öğretmeni Engin Uzun, Teknofest hazırlıklarını değerlendirdi.

30 Ağustos-04 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da Teknofest finallerine, yük taşıyan otonom robot ile katılacaklarını bildiren Engin Uzun, Çorum Belediyesi Buhara Gençlik Merkezi adına yarışacaklarını açıkladı.

(Haber Merkezi)

