Genç Mucitler TEKNOFEST’e hazırlanıyor
Çorum Mucitler Derneği, TEKNOFEST’e hazırlanıyor. Genç mucitler, yük taşıyan robot ile Çorum Belediyesi Buhara Gençlik Merkezi adına yarışmaya katılacak.
Güncel 13.05.2022, 22:39
13
Çorum Mucitler Derneği, 2022 yılı Teknofest yarışmasında Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde Çorum’u temsil edecek. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Çorum Mucitler Derneği danışman öğretmeni Engin Uzun, Teknofest hazırlıklarını değerlendirdi.
30 Ağustos-04 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da Teknofest finallerine, yük taşıyan otonom robot ile katılacaklarını bildiren Engin Uzun, Çorum Belediyesi Buhara Gençlik Merkezi adına yarışacaklarını açıkladı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|36
|66
|5. Tottenham
|36
|65
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|84
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|36
|59
|7. Villarreal
|36
|56
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|36
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|36
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|36
|29