Genç memur canına kıydı
Ordu’da Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yapan Fedai Ö. (31), sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etti.
Güncel 04.09.2020, 19:58
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Edinilen bilgilere göre olay Ordu’da meydana geldi. Evden yayılan doğalgaz kokusunu fark eden komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri genç memurun cansız bedeni ile karşılaştı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken cenaze Adli Tıp Morguna gönderildi.
Fedai Ö.'nün cenazesinin, merkeze bağlı Kozluca Köyü’nde defnedileceği öğrenildi. (Haber Merkezi)
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