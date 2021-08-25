Genç kız kurtarılamadı

ÇORUM’da arkadaşlarıyla bir araya gelen ve aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sıla Güneri (18), kurtarılamadı.

Olay Ulukavak Mahallesi Kahraman Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, arkadaşlarıyla birlikte bir apartman dairesinde bir araya gelen ve İlerleyen saatlerde aniden fenalaşan Sıla Güneri çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güneri, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenilirken, Polis, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü belirtildi.