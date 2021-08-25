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Genç kız kurtarılamadı

ÇORUM’da arkadaşlarıyla bir araya gelen ve aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sıla Güneri (18), kurtarılamadı.

Güncel 25.08.2021, 19:09 25.08.2021, 19:31
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ÇORUM’da arkadaşlarıyla bir araya gelen ve aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sıla Güneri (18), kurtarılamadı.
Olay Ulukavak Mahallesi Kahraman Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, arkadaşlarıyla birlikte  bir apartman dairesinde bir araya gelen  ve  İlerleyen saatlerde  aniden fenalaşan Sıla Güneri çağırılan ambulansla  Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.  Güneri, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm nedeni  yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenilirken, Polis, arkadaşlarının ifadesine başvurdu.  Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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