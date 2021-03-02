Genç kız her yerde aranıyor

Alınan bilgiye göre yaklaşık 5 gün önce Ulukavak Mahallesi’nde kayıplara karışan Yağmur Uzun isimli genç kız, ailesi ve yakınlarının tüm aramalarına rağmen bulunamadı.

Güvenlik güçlerine de kayıp başvurusu yapılan genç kızın bulunması için çalışmalar geniş çaplı olarak sürdürülüyor. Yağmur Uzun’u görenlerin veya hakkında bilgisi olanların 112 Acil telefon hattı veya 0544 612 75 15 nolu telefona bilgi vermesi istendi.

(Haber Merkezi)

