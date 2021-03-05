Genç kadınların, hayalleri ile aralarında ciddi engeller var

Proje kapsamında binlerce genç kadına Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) uzmanlığıyla hazırlanan ücretsiz kişisel gelişim programı ve Udemy’den özel olarak seçilen eğitimlere erişim imkânı sunulurken TOG tarafından belirlenecek 200 genç kadına da üniversite eğitimleri süresince burs desteği veriliyor.

“Kendi Yolumuzda” adını taşıyan projenin duyurusu, önceki gün Unilever Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Eroğlu, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Eş Başkanı Didem Duru, müzisyen ve Elidor marka elçisi Zeynep Bastık’ın katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğünü üstlendiği buluşmada ayrıca Elidor’un proje kapsamındaki iletişim çalışmalarında kendi hikayelerini genç kadınlarla paylaşacak olan Türkiye’nin dalga sörfü dalında ilk olimpik milli sporcusu Aleyna Hadımoğlu ve hukuk fakültesi öğrencisi Emine Yiğci de yer aldı.

Elidor’un Türkiye çapında yaptığı araştırmaya göre her 10 genç kadından 6’sı hayalleriyle arasında engeller olduğunu söylüyor. Genç kadınların engel olarak gördüğü konuların başında ise toplumdan yeterince destek görememek, hayallerine ortak olunmaması ve kadınlara yönelik sınırlayıcı beklentiler yer alıyor. Bu konularda değer yaratmak için hayata geçirilen Kendi Yolumuzda projesi kapsamında TOG tarafından belirlenecek üniversite öğrencisi 200 genç kadına eğitim hayatları boyunca burs desteği veriliyor.

Ayrıca gelecekleri için yol haritalarını çizmek isteyen genç kadınlara Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) tarafından hazırlanan bir kişisel eğitim programı da sunuluyor. Farklı alanlarda becerilerini geliştirmek ve yeni yetkinlikler kazanmak isteyen genç kadınlara ise proje kapsamında Udemy’den özel olarak seçilen eğitimlere indirim kodu ile erişim imkânı sağlanıyor. Ayrıca genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için çevrelerinden ve toplumdan bekledikleri destek konusunda farkındalığa da katkı sağlanması hedefleniyor. Elidor marka elçisi Zeynep Bastık da projeye özel olarak hazırladığı ve 5 Mart Cuma günü yayınlanacak şarkısı ve müzik videosu ile çalışmalara destek veriyor.

(Haber Merkezi)