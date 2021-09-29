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Genç kadın kayboldu her yerde aranıyor

Güncel 29.09.2021, 19:48
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Genç kadın kayboldu her yerde aranıyor

Çorum'da yaşayan 23 yaşındaki zihinsel engelli Seda Türkmen kayboldu.
Genç kadından ailesi bir süredir haber alamıyor. 
Genç kadını görenlerin ya da yerini bilenlerin 112 acil çağrı merkezi veya 0545 300 4005 numaralı telefondan Erhan Türkmen'e ulaşmaları rica edildi. (Haber Merkezi) 
 

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