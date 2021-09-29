Flaş HaberÇorum’da deprem
Genç kadın kayboldu her yerde aranıyor
Güncel 29.09.2021, 19:48
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Çorum'da yaşayan 23 yaşındaki zihinsel engelli Seda Türkmen kayboldu.
Genç kadından ailesi bir süredir haber alamıyor.
Genç kadını görenlerin ya da yerini bilenlerin 112 acil çağrı merkezi veya 0545 300 4005 numaralı telefondan Erhan Türkmen'e ulaşmaları rica edildi. (Haber Merkezi)
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