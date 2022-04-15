Genç asteğmen Semih Ucay toprağa verildi
Vatani görevini yaptığı Mardin'in Kızıltepe İlçesi'de, 9 Mart 2022 tarihinde yaralandıktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırılan ve burada tedavi görürken önceki gün hayatını kaybeden Çorumlu Asteğmen Semih Ucay, dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 15.04.2022, 20:59
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Piyade Asteğmen Semih Ucay’ın cenazesi önceki gün akşam saatlerinde Çorum'a getirildi. Asteğmen Ucay dün Cuma namazından sonra Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
(İHA)
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