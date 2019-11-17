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Gelir vergisine muafiyet önerisi

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, 2020'de uygulanmaya başlanacak emlakta yüzde 35 gelir vergisinin sektörde risk oluşturacağını söyledi.

Gelir vergisine muafiyet önerisi

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, 2020'de uygulanmaya başlanacak emlakta yüzde 35 gelir vergisinin sektörde risk oluşturacağını söyledi.

17 Kasım 2019 Pazar 11:28
Gelir vergisine muafiyet önerisi

2020'de uygulanmaya başlanacak emlakta yüzde 35 gelir vergisinin sektörde risk oluşturacağını ifade eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Herkes tapuyu rayiç bedelden gösterdi. Satma gibi bir durumda aradaki tüm farkın yüzde 35'ini vergi olarak ödenmesi satışları düşürür. Örneğin 600 binlik konutun rayiç bedelini 300 bin olarak gösteren bir vatandaşın bu konutu 700 bin liraya sattığını düşünürsek, rayiç bedel üzerinden üretici fiyat endeksi ile hesaplanan 300 bin liralık konutun bugünkü değerinin de 400 bin lira olduğunu varsayarsak, arada 300 bin liralık bir fark oluşuyor. Bu rakamın yüzde 35'ini, yani 105 bin lirasını vatandaş gelir vergisi olarak ödemek durumunda kalacak. Bu yaklaşım piyasayı tıkar. Bunun en azından son 5 yıl içinde alınmış gayrimenkullere yansıtılmaması, bir defaya mahsus vergi muafiyeti olması lazım. Yoksa alım satım olmaz. Çünkü ikinci el satılırsa sıfır satılır. İkinci el olmazsa sıfır da satılamıyor. Belediye rayiç bedeli ile gerçek bedel arasında önemli bir fark var” dedi.

(İHA)

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