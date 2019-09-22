Gelenek devam ediyor

Programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Laçin eski Belediye Başkanı Ünal Gevşek, Ak Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve çok sayıda davetli ile şoför ve nakliyeci esnafı katıldı.

Vefat etmiş şoför ve nakliyeci esnafı için mevlid okutulurken, davetlilere yemek ve aşure ikramında bulunuldu.

Çorum Şoförler ve Nakliyecilier Odası Başkanı Tahsin Şahin, her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure programına her sene yoğun bir katılımın olduğunu ifade etti.

Şahin, “Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası olarak her sene Muharrem ayı sebebiyle üyelerimize aşure ikramında bulunuyoruz. Bu yılda bu geleneğimizi bozmadık. Buradan bizleri kırmayarak davetimize teşrif eden tüm misafirlerimize ve oda üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliler üyelerimizin, dostlarımızın ve esnaflarımızın katılımıyla anlam kazanıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın” dedi.

(Haber Merkezi)