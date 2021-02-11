Gelen sese kulak verip hemen belediye ekiplerine haber verdiler

Bahabey Caddesinde bir yer altı çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteyneri içerisinde bir kedi olduğunu tespit etti. Bir görevli kedi için konteynere merdiven bırakarak içeri girdi. Çöplerin arasından çıkarılan ve korktuğu gözlenen kedi, kontrol için götürülürken, Çevre sakinleri kediyi oraya atan kişi ya da kişilere tepki göstererek belediye görevlilerine teşekkür etti.