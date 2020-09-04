Gelecek Partisi’nin il kongresi yarın

Gelecek Partisi Çorum İl Sekreteri Çağdaş Can, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da kongreye video konferans ile katılacağını belirterek, Genel Başkan Yardımcıları Nedim Yamalı, Selçuk Özdağ ve Selim Temurci ile beraberindeki heyetin kongrede hazır bulunacağını vurguladı. (Haber Merkezi)