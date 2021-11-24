Gelecek Partisi’nden “24 Kasım” mesajı

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak “Ülkemizin tüm fedakar öğretmenlerinin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlarım” diye konuşan Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin şu görüşlere yer verdi: “ Kendilerine emanet edilen, ülkenin geleceği pırıl pırıl zihinleri özenle ve özveriyle işleyen Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan tüm üretken ve fedakâr öğretmenlerimizin değerli günleri 24 Kasım Öğretmenler Gününü Gelecek Partisi olarak en içten dileklerimizle kutluyoruz, onların desteğine her zaman minnettar olacağız, gelecek nesillerimize rehberlik ettikleri için onlara daima şükran ve minnet duyacağız.”

(Aliye ÖNCEL)

