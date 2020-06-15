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Gelecek Partisi mahallelerde teşkilatlanmaya başladı

Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, Merkez İlçe Başkan yardımcısı Teşkilat Başkanı Mustafa Akdağ ile birlikte Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Gülabibey Mahalle Başkanlığına Kenan Özdem’i, Buharaevler Mahalle Başkanlığına ise Veysel Temiz’i atadıklarını ifade etti.

Güncel 15.06.2020, 19:25 15.06.2020, 19:36
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Gelecek Partisi mahallelerde teşkilatlanmaya başladı

El ele, gönül gönüle, omuz umuza, iyiye ve güzele dair ne varsa birlikte yapacaklarını dile getiren Külcü, “İnanarak çok çalışarak Çorum’umuzun geleceğini birlikte inşa edeceğiz” dedi.(Haber Merkezi)

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