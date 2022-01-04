“Geleceğin anahtarı olan gençlerimizin yanındayız”

“Geleceğimiz öğrencilerimizin ellerinde. ÇESİAD olarak bugünü değil yarının Türkiye’sini düşünüyoruz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, öğrencilerimize kıymet veren herkesi sevgiyle kucaklıyoruz.”

Kısa adı ÇESİAD olan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği, bu öğretim yılının ikinci, 2022 yılının ise ilk kahvaltısını, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Burslu öğrenciler ile aileler, eğitimciler, iş adamları ve bürokratlar arasında köprü olmaya devam eden ÇESİAD’ın bu kahvaltısına, Üsküdar Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Öğrencilere burslarının verildiği kahvaltıda, öğrenci başkanlığı seçimi de yapıldı ve Sinem Kılıç ile Ali Sadık Ulus başkan seçildi.

ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım “Geleceğimiz öğrencilerimizin ellerinde. Daha iyi bir geleceğin anahtarı olan öğrencilerimize biz dün olduğu gibi bugün de yarın da hem maddi hem manevi anlamda destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz ÇESİAD olarak bugünü değil yarının Türkiye’sini düşünüyoruz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, öğrencilerimize kıymet veren herkesi sevgiyle kucaklıyoruz.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)