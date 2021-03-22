“Geleceğe umut ve güvenle bakma gücünü elde tutuyoruz”

Nevruz'un baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirten Ceylan, "Kültür ve medeniyetimizde öne çıkan milli ve dini günlerimizin yanında, doğanın yeniden canlandığı günü temsilen Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz, insanımızı birbirine bağlayan, birlik ve kardeşliği pekiştiren bir gün olarak bilinmektedir" dedi.

" İnsana, doğaya ve tüm canlılara karşı son derece hassasiyetle yaklaşan medeniyetimizde özel bir yeri ve önemi olan Nevruz ile doğanın yeniden canlanması, tabiatın hayat bulması bir milat olarak kabul edilirken, doğanın bir parçası olan insanda da ruhen ve bedenen bir değişim ve yenilenmeyi ifade etmektedir" diyen Ceylan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nevruz'un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği 7'den 70'e genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek durmadan yorulmadan inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Bizleri biz yapan ortak değerlerimizin başında gelen Nevruz ile geleceğimize, yarınlarımıza umutla ve güvenle bakma gücünü de elimizde tutmaktayız. Toprağımıza, bedenimize ve ruhumuza ılık bir bahar esintisi getirecek olan Nevruz'un, yakınlarımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla olan muhabbetimizin de güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, coğrafyamız ve insanlık için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." (Haber Merkezi)

