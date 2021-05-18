“Geleceğe doğru atılan ilk adım”

Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını belirten Ahlatcı, “Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan bu önemli gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı ile milletimizin makûs talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda milletimiz ve ülkemiz için, büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı açıklamasının devamında, “İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur.19 Mayıs 1919’da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

