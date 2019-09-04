“Geç kalan adalet adaletsizliktir”

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, gönüllerin herkesin hakkına razı olduğu, adaletin tam olarak tesis edildiği, yürütmesi, yasaması ve yargısı ile tıkır tıkır işlediği bir hukuk devleti içinde yaşamayı istediğini ifade ederek, dün olduğu gibi bugün de yargı alanında ve yargının üçlü sacayağından biri olan savunma alanında ciddi sorunlar bulunduğunu kaydetti.

Adliyelerdeki iş yoğunluğu ve yığılma, yavaş işleyen adalet sistemi, adil yargılanma, yargıya güven, savunmanın alanının daralması ve son yıllarda hukuk fakültelerinin ve kontenjanlarının artışı dolayısıyla avukat sayısının her beş yılda katlanarak artışı nedeniyle, yatay ve dikey anlamda uyuşmazlıkların arttığını anlatan Kenan Yaşar, adaletin vaktinde tecellisi ve hukuk devletinin tesisinin; Yasama, yürütme ve yargı erklerinin uyum içinde ve bunun yanında bağımsız olarak çalışması ile mümkün olabileceğini söyledi.

İnsan olduğu sürece sorunların bitmeyeceğini kaydeden Av. Kenan Yaşar, “Önemli olan sorunların çözümünde yol alabilmektir. Bizim görevimiz, hakkın hak edene verilmesi, tarafların kim olduğuna bakılmaksızın sadece adaletin yerine gelmesi için çalışmaktır.

Yeni ümitlerin filizlendiği, filizlenmesini arzu ettiğimiz bir adli yılın başında sadece sorunları sıralamak ile karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Sevindirici gelişmeler de var. Uzun süredir yargının sorunları konusunda bir kesimin katkıları ile çalışma yapıldı. İl baroları, Barolar Birliği ve adalet bakanlığı arasında müşterek yapılan çalışmalarda önemli bir mesafe alındı.

Hukuk alanındaki hususlar, yargı reformu strateji belgesi olarak kamuoyuna açıklandı. Söz konusu yargı reformu inşallah Ekim ayında yasalaşacak, çok büyük ölçekte sorunlarımıza çare olacaktır.

Sorunların çözümü doğada kendi başına yetişen bitkiler değildir. Sorunların teşhisi kadar sorundan etkilenen bileşenlerin kendi aralarında kuracakları iletişim ve dayanışma ve iyi niyetli yaklaşım da önemlidir” dedi.

Çözüm için iletişim ve diyalog halinde güçlü, nitelikli, kararlı ve özverili bir duruşa ihtiyaç bulunduğunu anlatan Av. Kenan Yaşar, “Tüm insanlarımız, kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve istemelidir. Toplumun tüm katmanlarının adalet, savunma, eşitlik ve hukuk ihtiyacını talep etmesi ve çaba sarfetmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Av.Kenan Yaşar, “Kavgayı hakareti içermemesi gerekir. Kavga şamata ile hukuk mücadelesi olmaz.

Kuralların değişmesi için mücadele etmek başka, kurallara uymak başkadır.

Geç kalan adalet adaletsizliktir.

Çorum Barosu Yönetimi bugün sorunun bir parçası değil çözümün aktörü olma gayretindedir.

Bizler sorumluluk bilinci ile eleştiren, katkı sağlayan, adalet, insan hakları, hukuk devleti ilkelerini gözeten mücadelemize devam edeceğiz. Hakaret etmeyeceğiz, eleştireceğiz. Bağırmayacağız, konuşacağız. Kimseye tabi olmayacağız, iletişim kuracağız.

Adliye binamızın yetersizliği herkesin malumudur. Adliye binamızın yanına ek bina yapılması konusunda önemli bir mesafe alınmıştır” dedi. (Erkan BAYATLI)