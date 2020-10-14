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Gazi Şener, Avustralya’da belediye başkan adayı oldu

Çorum’un tanınmış simalarından, Zafer Çarşısı Camii İmam-Hatibi Hasan Şener’in uzun yıllardan beri Avustralya’da yaşayan ağabeyi Gazi Şener, başkenti Melbourne olan Victoria eyaletinin 100 binden fazla nüfusa sahip olduğu bilinen Hume kenti belediye başkanlığına aday oldu.

Güncel 14.10.2020, 18:08
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Gazi Şener, Avustralya’da belediye başkan adayı oldu

Gazi Şener, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü yapılacak seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını duyurdu.

Hemşehrimiz Gazi Şener, önemli sayıda Türk’ün yaşadığı Hume’da, seçime iddialı adaylardan biri olarak giriyor. (Haber Merkezi)

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