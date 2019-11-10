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Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81.yılında tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da törenlerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81.yılında tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da törenlerle anıldı.

10 Kasım 2019 Pazar 13:34
Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı

İlk tören Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Anıta çelenklerin konulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09'u 5 geçe sirenler çaldı, iki dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Anıttaki törenin ardından protokol üyeleri Devlet Tiyatro Salonu'nda resim öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk resim sergisini gezdi.

Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Faruk Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Son Güncelleme: 10.11.2019 14:01
Anahtar Kelimeler:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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