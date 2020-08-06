Gazi Caddesinde yangın paniği!

Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerine ait bacadanyoğun duman çıktığını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, trafik yoğunluğu nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti.

erleri baca yangınına 50 metre kala araçlarından inerek koşar adım yangın yerine ulaşmaya çalıştı. Fırının bacasındaki kurumların tutuşması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kentin en işlek caddesinde yaşanan baca yangını nedeniyle meraklı vatandaşlar ise cep telefonları ile olup biteni görüntülemeye çalışmaları dikkat çekti. Yangın nedeniyle bacada hasar oluştu.