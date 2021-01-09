“Gazetecilik zor şartlar altında yapılan bir görev”

Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyanın ve internet gazeteciliğinin de faaliyet ve etki alanını genişlettiğini ve toplumun bilgi alma imkânının arttığını kaydeden Vali Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu aşamada sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için medya çalışanlarımızın tarafsız ve doğru bilgilendirme hususlarındaki hassasiyetleri ve meslek ahlakını gözeten çalışmaları daha da önem kazanmaktadır.

Gazetecilerimizin icra etiği meslek, çok büyük fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan bir görevdir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimizin görevlerini rahatça yapmalarında, çalışmalarını sürdürmelerinde onlara yardımcı olmak da hepimizin görevidir.

Her zaman büyük bir özveri ile çalışarak hayattan haberdar olmamızı sağlayan basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, bütün basın camiasına sağlıklı, huzurlu günler ve başarılar temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)