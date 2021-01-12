“Gazetecilik mesleğini korumak demokratikleşme adına görev”

Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, demokraside basının önemine vurgu yaptığı mesajında şunları söyledi:

“Toplumlar demokrasiyle birlikte yükselirler.

Demokratik gelişmenin en önemli şartı ‘fikir ve ifade özgürlüğü’, bunun güvencesi ise özgür basındır.

İletişim kanalları, teknolojideki hızlı gelişimle birlikte biçim değiştiriyor. Bu değişimden en fazla ve olumsuz şekilde gazetecilik mesleğini yapanların etkilendiğine, üzülerek şahit oluyoruz.

Bu şartlarda gazetecilik mesleğini ve bu mesleğin mensuplarını korumanın, demokratikleşme ve gelişme açısından önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum.

Sıklıkla bir araya geldiğimiz, bir anlamda siyasetçilerin mesai ve yol arkadaşları sayılabilecek gazeteci kardeşlerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutluyor, Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte kaybettiğimiz İsmail Güneş kardeşimiz başta olmak üzere, görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden tüm meslek mensuplarını rahmetle anıyorum.” (Haber Merkezi)