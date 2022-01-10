“Gazetecilerin haklarını korumak boynumuzun borcu”

Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, mesai saati gözetmeksizin insanların bilgilendirilmeleri için gece gündüz çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını ifade etti.

Gazetecilerin halkın ve siyasetçilerin hem kulağı hem de sesi olduğunu anlatan Erenler, yerel de ve ülke genelinde yaşanan sıkıntıların okunan haberlerle duyulabildiğini, ayrıca mağdurların da sesini ancak basın aracılığı ile duyurma imkanı bulduğunu anlattı.

Türkiye Değişim Partisi’nin basına büyük önem verdiğini belirten Engin Erenler, kadrosuna yerel medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı bulunan tek partinin Türkiye Değişim Partisi olduğunu söyledi.

Erenler, basın emekçilerin hakkını koruyan özellikle de yerel medyanın haklarını korumakla birlikte daha önceden meclisten geçen fakat uygulanmayan maddenin Türkiye Değişim Partisi iktidarında hizmete geçirmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi. (Haber Merkezi)

