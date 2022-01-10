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Gazeteciler kahvaltıda buluştu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. 

Güncel 10.01.2022, 15:26
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Gazeteciler kahvaltıda buluştu

Millet Bahçesi’nde düzenlenen kahvaltıya Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turan Candan, Zubeyir Tuncel, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, HGYD Başkanı Birkan Demirci ile basın mensupları katıldı. 
Kahvaltıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Basınla ilgili yıl içerisinde önemli günler var. Bunlar 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü,  24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının Günü ama en özel günü de bugün yani 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. 1961’den bugüne yarım asırdan fazla kutlanan çalışan, emek veren tüm gazeteciler için özel bir gün bugün. Dolayısıyla yılda 3-4 kez basınla ilgili kutlama var ama en önemlisi bugün” dedi.

Halkın doğru haber alma hakkı ve bilgilendirme hakkının bulunduğunu belirten Aşgın, “Bu hakları insanlar basın yayın araçlarıyla kullanabilin. Eğer siz olmasanız en temel haklardan birisi olan bilgi alma hakkını insanların kullanma imkânı yok” dedi. 
Çorum basının güzel bir noktada olduğunu kaydeden Aşgın, “Çorum’da ciddi bir basın yayın kuruluşu var. 21 internet sitesi, 3 gazete, 8 radyosu olan ve 100 civarında kardeşimizin görev yaptığı devasa önemli bir alan. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet medyadır. Bu nedenle özel bir görev yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı. 

Belediye’nin aynı zamanda icra makamı olduğunu, karar alırken, bunları uygularken doğal olarak hata yapabileceklerini söyleyen Aşgın, “Bu anlamda basın eteği kuralları içerisinde bizi uyardığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Basın, icra makamında olanlara olur ya yanış yaparsa uyarı görevini yerine getiriyor. Bu anlamda Çorum basınından memnunuz” şeklinde konuştu. 
Aşgın’ın ardından söz alan HGYD Başkanı Birkan Demirci de gazetecilerin gününü kutlarken, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar da 10 Ocak meslek adına önemli bir gün olduğunu belirterek, “10 Ocak, meslek çalışanları için 212 sayılı yasanın, mesleki hakları güvence altına alan yasanın çıkışının yıl dönümü. Bu anlamda bugünün böylesine ihya edilmesi bizi son derece mutlu ediyor. Belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.  
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ise “212 sayılı yasayla elde edilen hakların bugün tamamını kullanamıyoruz ama süreç içerisinde tekrar ideal noktaya geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Son olarak BİK Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk ise Çorum basınının diğer iller arasında çok özel bir yerde olduğunu söyleyerek, “Hem gazeteleriyle kadrosuyla hem internet siteleriyle geçekten çok iyi yerde. Tekrardan bu özel gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)
 

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