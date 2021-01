“Gazeteciler hayati bir görevi yerine getiriyor”

Ziraat Mühendisleri Odası Çoırum İl Temsilcisi Necati Gül, şu mesajı yayınladı:

“Dünden bugüne basın, demokratik toplumların olmazsa olmazı, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşıdır. Yaşamakta olduğumuz bilgi ve bilişim çağı, yaşanan bilgi kirliliği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hususu, bu önemi daha da artırmaktadır.

Şüphesiz ki, basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli, hatta hayati bir görevi yerine getirmektedir. Her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz.

Bu inanç ve düşüncelerle, daha iyi çalışma imkân ve koşullarına kavuşmaları temennilerimle, tüm basın çalışanlarının, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.”