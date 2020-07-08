Gayretli’ye taziye ziyareti
CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, geçtiğimiz günlerde ağabeyi Yunus Gayretli’yi kaybeden Çorum Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’ye taziye ziyaretinde bulundular.
Güncel 08.07.2020, 19:25
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Emekli hemşire Nermin Gayretli’nin eşi, Astsubay Emre Gayretli’nin ve öğretmen Gamze Gayretli Koca’nın babası olan Yunus Gayretli (61), Türkler Köyü ve 19 Mayıs İlkokulu’nda müdür olarak görev yapmıştı.
Mehmet Gayretli’ye taziye ziyaretinde bulunan Tahtasız ve Tokgöz, emekli eğitimci Yunus Gayretli’nin vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek, Gayretli ailesine başsağlığı dilediler.
KILIÇDAROĞLU, GAYRETLİ’NİN ACISINI PAYLAŞTI
Öte yandan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Gayretli’yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Yunus Gayretli’nin vefatından üzüntü duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Gayretli ailesine başsağlığı dileyerek, acılarına ortak oldu. (Haber Merkezi)
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