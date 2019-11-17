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Gagavuzya-Çorum arasında kardeşlik ve işbirliği arayışı

Moldova’ya bağlı özerk cumhuriyet statüsündeki Gagavuzya’nın başkenti Komrat’ta düzenlenen Uluslararası İş Forumu’na, kısa adı ATİK olan Avrupa Ticaret İşbirliği Konseyi heyeti içinde Çorum’dan 6 yönetici de katıldı.

Gagavuzya-Çorum arasında kardeşlik ve işbirliği arayışı

Moldova’ya bağlı özerk cumhuriyet statüsündeki Gagavuzya’nın başkenti Komrat’ta düzenlenen Uluslararası İş Forumu’na, kısa adı ATİK olan Avrupa Ticaret İşbirliği Konseyi heyeti içinde Çorum’dan 6 yönetici de katıldı.

17 Kasım 2019 Pazar 22:10
Gagavuzya-Çorum arasında kardeşlik ve işbirliği arayışı

Organizasyona, Gagavuzya Devlet Başkanı İrena Vlach ile birlikte, ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin, Türkiye Başkanı Mehmet Arat, Çorum Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Karayan, yine Çorum’dan Emir Serkan Kılıç, Şahin Yıldız, Enver Yılmaz, Sezer Yalçınkaya ve Eşref Deveci katıldı.

İş Forumu’nda Çorum Başkanı Fahri Karayan Divan Kurulu Üyesi olurken, Türkiye’nin Moldova Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer de Türk heyetine yakın ilgi gösterdi.

Toplantıda, Gagavuzya ile Çorum arasında ekonomik işbirliği olanakları ve yatırım fırsatları gözden geçirildi. Fahri Karayan, Gagavuzya ile daha yakın ticari ilişkiler kurmayı amaçladıklarını belirtirken, girişimcileri bilgilendirmeyi öncelikli görev edindiklerini, ayrıca Komrat ile Çorum arasında kardeş belediyecilik ilişkileri oluşturmak üzere de girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

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