Futbol sahalarının Kirtik İsmail’i toprağa verildi

Merhum Süleyman Tunay ve merhume Kadriye Tunay’ın oğulları, Hidayet Tunay’ın eşi, Astsubay Başçavuş Yusuf Mustafa Tunay ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay’ın babaları olan ve yaklaşık iki yıldan beri kanser tedavisi gören İsmail Tunay, Cuma günü saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetmişti.

İsmail Tunay’ın Ulucami’deki cenaze namazına ve Ulumezar’daki defin törenine, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adalet Komisyonu ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Taner ŞİMŞEK)