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Futbol sahalarının Kirtik İsmail’i toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından, futbol yaşamında “Kirtik İsmail” lakabıyla tanınan, Belediye’den emekli İsmail Tunay (66) Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı.

Futbol sahalarının Kirtik İsmail’i toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından, futbol yaşamında “Kirtik İsmail” lakabıyla tanınan, Belediye’den emekli İsmail Tunay (66) Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı.

26 Ocak 2020 Pazar 19:33
Futbol sahalarının Kirtik İsmail’i toprağa verildi

Merhum Süleyman Tunay ve merhume Kadriye Tunay’ın oğulları, Hidayet Tunay’ın eşi, Astsubay Başçavuş Yusuf Mustafa Tunay ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay’ın babaları olan ve yaklaşık iki yıldan beri kanser tedavisi gören İsmail Tunay, Cuma günü saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetmişti.

İsmail Tunay’ın Ulucami’deki cenaze namazına ve Ulumezar’daki defin törenine, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adalet Komisyonu ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Taner ŞİMŞEK)

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