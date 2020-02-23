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“Fuhuşa” suçüstü

Çorum’da otomobilde fuhuş yaptığı A.M. adlı kadın ile üç kişi ahlak masası ekiplerince yakalandı.

“Fuhuşa” suçüstü

Çorum’da otomobilde fuhuş yaptığı A.M. adlı kadın ile üç kişi ahlak masası ekiplerince yakalandı.

23 Şubat 2020 Pazar 13:25
“Fuhuşa” suçüstü

Olay, Akkent Mahallesi Sevgi evi yakınlarında boş bir arazide yaşandı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri bir otomobilin yanında 2 kişinin beklediğini fark etti. Arazide bir otomobilin yakınında iki kişinin beklediğini ve araç içerisinde de uygunsuz halde biri kadın diğeri erkek iki kişiyi yakaladı.

Dört kişi Asayiş şube ahlak masası ekiplerince gözaltına alındı.  Sağlık kontrolünden geçirilen dört kişi emniyette sorguya alındı. Yapılan sorguda T.Y(42)’nin F.M., (21) isimli kadını kişi başına 100 TL., karşılığında erkeklere pazarladığı ortaya çıktı.

İfadelerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüphelilerden üç kişi serbest bırakılırken,  T.Y., Fuhuşa  yer temini ve aracılık etmek suçundan  çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 23.02.2020 19:10
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