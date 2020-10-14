Freni boşalan vincin girdiği ev sahibi: "Deprem oluyor sandım"

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Boğazkale ilçesinde meydana geldi. Celal Eren'in kullandığı 07 CFS 79 plakalı vincin freni boşaldı. Kontrolden çıkan vinç, bahçe duvarını yıktığı Mustafa Badak'a ait 2 katlı eve çarptı. Evin taşıyıcı kolonları parçalayan vinç, odanın yarısına kadar girdi. Ev sakinlerinin yara almadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü ile birlikte Şükrü Koçak, Servet Kurt ve Abdulhekim İlik'i çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vinç ise iş makineleri yardımıyla evin bahçesinden çıkarıldı.

KORKULU ANLARI ANLATTI

Kaza sırasında evde tek başına bulunan ve televizyon izleyen 4 çocuk babası Mustafa Badak (87) korku dolu o anları anlattı. Büyük bir gürültü ile irkildiğini anlatan Badak, "Ben evin salonundaki kanepede uzandım, haberleri izliyordum. Birden bir gürüldü oldu. 'Deprem oluyor herhalde' dedim. Sonra her yer toz duman oldu. Dumandan dolayı etrafı göremedim, çıkmak için kapıyı bulamadım. Seslenince biri gelip beni kolumdan tutup çıkarttı. Dışarı çıktım baktım ki hiçbir şey kalmamış. Kolumun üstüne tuğla parçaları düştü, incindi. Ayağımın altında da cam kesikleri var. Buna da şükür. Ettiğimiz iyilikler karşımıza çıktı” dedi.

Evinde ağır hasar olduğunu söyleyen Budak, “Evimin tamir edilmesini istiyorum. Bütün eşyalarım zarar gördü, evim zarar gördü. Bin 500 liraya aldığım çekyatın son taksitini bu ayın 1'inde ödedim. Televizyon da kırıldı, hepsi kırıldı” diyerek yardım istedi.

Mustafa Badak, geçici olarak akrabalarının evine yerleştirildi.

YETKİLİLER BİRAN ÖNCE ACİL ÖNLEM ALMALIDIR

Öte yandan Cengiz Aşıkoğlu ise yaptığı açıklamada çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Çevre yolu veya Elektronik Denetleme S istemi (EDS) kurulmalıdır. İnsanlar artık bu yoldan geçerken korkar hale geldi. İnsanlar artık bu yoldan geçmek istemiyor. Lütfen yetkililer bu yol ile biran önce ilgilensinler. Başka kazalar olmasın. Benim iş yerime 50 metre mesafede bu kaza oldu. Ya o an yoldan bir araç geçmiş olsa ne olacaktı. Burası turist kaynayan bir yer. Dediğim gibi biran önce gerekli önlemler alınmalıdır” dedi.