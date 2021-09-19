Freni boşalan kamyonun şoförü faciayı önledi

Kaza saat 14.30 sıralarında Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı’nda meydana geldi. Diyar Günen yönetimindeki 21 BL 534 plakalı hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı inerken freni boşalınca kontrolden çıktı. Sürücü Günen, kontrolünü yitirdiği kamyonda kornaya basarak, çevredekileri ve yoldaki diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Yaklaşık 800 metre ilerleyen kamyon, önce eski Devlet Hastanesi Kavşağı’ndaki kaldırıma ardından parkın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıktığı istinat duvarını da aşan kamyon, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı’na girdi. Parkta bulunan 3 çam ağacını da yıkan kamyon güçlükle durabildi.



Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



“HERKES KAÇIŞMIŞTI”

Öte yandan kazada görgü tanıklarının ifadelerine göre kamyon sürücünün, kornaya basarak parktaki vatandaşları uyardığı, kontrolden çıkan kamyonu terk etmeyerek büyük bir faciayı önlediğini söyledi. Kazayı gören Yasemin Kantarcı, “Neye uğradığımı şaşırdım. Sürücü kornaya basa basa geliyordu. Acı bir kona sesiydi. Önce kavşakta bulunan kaldırıma ardından duvara çarptıktan sonra parkın içerisine girdi. Ağaçlar yıkıldı. Ortalık toz duman oldu. Gerçekten çok sayıda insanın hayatını kurtardı. Korna çalarak insanları uyardı. Kamyondan atlamadı. Araç nereye giderse gitsin demedi. Allah şifalar versin. Parkta insanlar vardı ancak herkes kaçışmıştı. İnsanlar nereye uğradığını şaşırdı” diye konuştu.

(Yusuf ÇINAR)

