Foseptik çukurunda bebek cesedi bulundu

Olay Çorum Belediyesine ait Atık Su Arıtma Tesislerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde belediye çalışanları foseptik çukurunda bebek cesedi ile karşılaştı. Görevliler hemen jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemede bebeğin, 22-24 haftalık olduğu, 10 gün önce doğmuş olabileceği, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, vücudunun büyük bir bölümünde ise çürümelere rastlandığı bilgisine ulaşıldı. Bebekten alınan DNA testi adli tıp kurumuna gönderilirken, Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.