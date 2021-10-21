FKK Güney Oto’da hedef yeni pazarlar… 11 milyon euroluk yeni yatırım geliyor

Samsun merkezli FKK Güney Oto, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ne 11 Milyon Euro değerinde 30 bin metrekarelik ilave tesis yapmayı ve 2023 yılı sonlarında devreye almayı planladı.

FKK Güney Oto Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Altuncu, yeni pazarların üretim artışı anlamına geldiğini hatırlatarak, “Gelişen dünyada büyük pazarlar açılıyor. Biz de artan taleplere karşılık verebilmek için büyümeye yöneliyoruz” dedi.

Dünya Gazetesi’nin Çorum ekinde, FKK Güney Oto’nun, otomotiv, maden, lojistik ve denizcilik sektörlerine yedek parça ürettiği vurgulandı.

