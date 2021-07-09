Fiziğiyle yıllara meydan okuyor
Herkesin gıpta ile baktığı fiziğiyle dikkat çeken Deniz Akkaya, her gün yüzlerce mesaj aldığını dile getirerek, fiziğinin ve sağlıklı yaşamanın sırrını açıkladı.
Güncel 09.07.2021, 22:58
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Haftanın 6 günü spor yapan Deniz Akkaya, 'Üç gün boks, üç gün de atletizm ve fitness antrenmanlarım var. Sıfır alkol, çok arada kendime ödül tatlı ve protein ağırlıklı 3 öğün besleniyorum' dedi.
Akkaya, ara öğünü kesinlikle kaldırdım. Ara öğünlerin yanlış bir uygulama olduğunu anladım. Bol su ve sabah kalkar kalkmaz kereviz sapı suyu içiyorum' diye konuştu. (Haber Merkezi)
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