Fiziğiyle yıllara meydan okuyor

Haftanın 6 günü spor yapan Deniz Akkaya, 'Üç gün boks, üç gün de atletizm ve fitness antrenmanlarım var. Sıfır alkol, çok arada kendime ödül tatlı ve protein ağırlıklı 3 öğün besleniyorum' dedi.

Akkaya, ara öğünü kesinlikle kaldırdım. Ara öğünlerin yanlış bir uygulama olduğunu anladım. Bol su ve sabah kalkar kalkmaz kereviz sapı suyu içiyorum' diye konuştu. (Haber Merkezi)

