Çorum ve bölgesindeki iller için üç günlük fırtına uyarısı verildi.

3 gün boyunca yurt genelinde şiddetli rüzgarın etkili olması beklenirken, Meteoroloji 17 ili turuncu, ilimizin de yer aldığı 35 ili ise sarı kod ile uyardı.

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Yer yer fırtınanın etkili olacağı bölgelerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Buna göre Turuncu uyarı yapılan iller: “İzmir, Çorum, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli” olurken, Sarı uyarı yapılan iller ise “Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize” şeklinde açıklandı.

(Haber Merkezi)