Firmalara istihdama katkı için teşekkür
Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Sungurlulu Ömer Tök, Sungurlu’da faaliyet gösteren 3 firmaya teşekkür belgesi takdim etti.
Güncel 12.10.2021, 19:29
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SGK İl Müdürü Ömer Tök, ilk olarak Sungurlu’da faaliyet gösteren Ocaklı Dinlenme Tesislerini ziyaret ederek teşekkür belgesi verdi. Tök, kayıtlı İstihdama katkılarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu adına teşekkür ederek başarılar diledi.
Daha sonra Atik Otomotiv’i ve Hilal Plastik’i ziyaret eden SGK İl Müdürü Tök, işletme sahiplerine teşekkür belgesi takdim etti.
(Uğur GÖRKEM)
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