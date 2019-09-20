Firmalara elektronik takip ve takograf uygulaması eğitimi

Toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Tolga Acar’ın, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)’nin amacı, ülke ve firmalara faydaları, bu sistemin süreçleri, taşımacılık yapan firmaların U-ETDS ‘ye hangi verileri göndermesi gerektiği konularında bilgi vermesinin ardından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı uzmanları; U-ETDS’ye veri transferini aktarma yolları, sayısal takografın süreci ve sayısal takograf veri analizini anlattı. Son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden toplantıya katılan Uzman Yardımcısı Şevval Teker de, sayısal takograf kartlarının verilmesi, sürücü kartına ve araç ünitesine kaydedilen verilerin indirilmesi ve yüklenmesi hakkında bilgiler verdi.

Uygulamanın 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağının belirtildiği toplantıda, yetki belgesi sahiplerinin, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu olduğu hatırlatılarak bu uygulamanın da 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı dile getirildi.

Seminere Çorum’dan çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

(Erkan BAYATLI)