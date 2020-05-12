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Fırınlarda gramaj ve ruhsat denetimi

Polis, Zabıta, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ve ÇESOB temsilcilerinden oluşan ekipler Çorum'da Ramazan pidesi üreten pide, ekmek ve simit fırınlarında hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi yaptı.

12 Mayıs 2020 Salı 20:40
Fırınlarda gramaj ve ruhsat denetimi

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar gereği Ramazan pidesi üreten pide, ekmek ve simit fırınlarında denetim yapıldı. Zabıta, polis, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ÇESOB temsilcilerinden oluşan denetim timleri Çorum'da Ramazan ayında faaliyet gösteren fırınların oda kaydı, ruhsatlarının sade pide üretimine uygunluğunu ve pidelerde gramajı kontrol etti.

Kontroller esnasında hijyen ve gramaja uymadığı tespit edilen fırınlara hakkında yasal işlem yapıldı. Sade pide yapmaya yetkisi olmayan fırınlara ise ruhsatlarında değişiklik yapmaları için 10 gün süre tanındı. Ekipler tarafından Ramazan pidesi satan fırınlarda belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığı konusunda da kontroller yapıldı.

(Haber Merkezi)

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