“Fırıncı esnafına devlet desteği verilmelidir”

Bu süreçte fırıncıların temel hammaddesi olan un ve maya fiyatlarına büyük oranda zam geldiğini, fırıncı esnafının hem ciro kaybı, hem de girdi fiyatlarının artması sonucu zor günler geçirdiğini hatırlatan Tahtasız, buna rağmen ekmek ve pide fiyatlarına zam yapmayan fırıncıların büyük bir fedakarlık, insanlık örneği sergilediğini kaydetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Er ile birlikte Çorum Fırıncılar Odası’nı ziyaret etti.

Oda Başkanı Seyit Arslan ile görüşerek fırıncı – pideci esnafının sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Tahtasız, sorunların çözümü noktasında çaba göstereceklerini bildirdi.

FIRINCILAR YÜZDE 50 CİRO KAYBINA UĞRADI

Fırıncılar Odası Başkanı Seyit Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işlerinin zorunlu olarak kapandığını, lokanta, düğün salonu, kafeterya gibi işyerlerinin kapanması sonucu fırıncı esnafının yüzde 50 oranında ciro kaybı yaşadığını belirtti.

Arslan, “Beslenme açısından en önemli gıda maddemiz olan ekmeklerimizin soframıza daha sağlıklı gelebilmesi için fırıncı ve pideci esnafımıza maske, eldiven, koruyucu tulum, dezenfektan desteği sağlanmalı, işyerleri günlük dezenfekte edilmelidir.

Ekmek naylon poşetten ziyade kağıt poşetlere konulmalıdır.

Koronavirüs salgın süreci boyunca İş-Kur tarafından eleman desteği verilmelidir. Kasada çalışan personel ekmeği de, para alıp verme işlemini de aynı eldivenle yapmak zorunda kalmaktadır. Bu işlemleri iki ayrı personelin yapması gerekiyor.

“GİRDİ FİYATLARI ARTMASINA RAĞMEN EKMEK VE PİDEYE ZAM YAPMADIK”

Bu zorlu süreçte zam talebimiz yok. Ancak ekmek fiyatlarını Tarım İl Müdürlüğü, Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve ÇESOB’tan oluşan 5 kişilik kurul belirliyorsa un, su, tuz, maya, elektrik, doğalgaz fiyatlarımızı da bu kurul belirlesin. Bu dönemde özellikle un, maya fiyatları artmıştır. Tüm girdi ve hammadde fiyatlarına zam geldi. Zor günler yaşayan fırıncı esnafına sahip çıkılmalıdır” dedi.

Seyit Arslan, koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek, bu yüzden önümüzdeki günlerde başlayacak olan mübarek Ramazan ayında pide fiyatlarına zam yapmayacaklarını, geçen yılki fiyatlarla satış yapacaklarını bildirdi.

FIRINCILAR, FEDAKARLIK VE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLİYOR

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise bu süreçte hem girdi fiyatlarına yapılan zamlar, hem de ciro kaybı nedeniyle zor günler yaşayan fırıncı esnafının, Ramazan ayında ekmek ve pide fiyatlarına zam yapmamakla büyük bir fedakarlık ve dayanışma örneği sergilediğinin altını çizerek, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü için mücadele edeceklerini kaydetti.

Devletin fırıncı esnafına gereken her türlü desteği vermesi gerektiğini ifade eden Tahtasız, halkın en temel gıda ihtiyacı olan ekmek üretimini gerçekleştiren fırıncıların daha sağlıklı, hijyenik ortamda üretim yapması, ekonomik sıkıntılarının çözümü için tedbir alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Oda Başkanı Seyit Arslan, ziyaretinden ve yakın ilgisinden dolayı CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)