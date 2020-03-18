Filtre ihalesi yapıldı

Belediye Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 125 bin 534 TL olan ihale ile Belediye iş makinelerinde kullanılmak üzere filtre alındı. Buna göre Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon Sistemleri 68 bin 544 TL teklif verirken, Karayiğit Filtre Pazarlama Sanayi firması ile 117 bin 534 TL’lik teklif sundu.

Fikret Karacaköylü firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla tarafla iletileceğini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)