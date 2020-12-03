Figani Köyü’nde iki kardeş virüs kurbanı

Alınan bilgiye göre Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Figani Köyü’nden Nurhan Köslü ve ağabeyi Mustafa Kabakcı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Figani Köyü sakinlerinden Mustafa Köslü’nün eşi Nurhan Köslü, koronavirüs salgını nedeniyle vefat etti. Nurhan Köslü’nün toprağa verilmesinin ardından ertesi gün ise ağabeyi Mustafa Kabakcı (65) hayatını kaybetti. Merhum Veli Kabakcı’nın oğlu, Ömer Kabakcı’nın babası Mustafa Kabakcı da virüse yenik düştü. Merhumun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. İki kardeşin bir gün arayla vefat etmesi, ailesini ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)