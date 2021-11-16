Feyza Aşgın’dan kız yurdu ziyareti

Yurtta kalan öğrencilerle bir araya gelen Feyza Aşgın, Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı projeleri ile Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Samimi sohbet havasında geçen ziyarette gençlerin taleplerini de dinleyen Aşgın, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Çorum’a tekrar hoş geldiniz” dedi.

Çorum'u sevdiklerini ve Çorum'da üniversite öğrenimi görmekten mutlu olduklarını ifade eden gençler nazik ziyareti için Feyza Aşgın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

