FETÖ’nün yeni il yapılanması hakim karşısında

Çorum’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8’i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, sanıklara suçlamaları okuduktan sonra savunmaları dinlendi. FETÖ’nün yeni il yapılanması kapsamında hâkim karşısına çıkan 22 sanık hakkında iddianamede “terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında polisin yaptığı operasyonla, FETÖ'nün yeni il yapılanması çökertilmişti. Çorum, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alınmış, örgütün yeni il sorumlusu, Sungurlu, Osmancık ve Alaca imamları ile örgütün mali sorumlusu, Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM), Bölge Talebe Mesulü (BTM), bayan yapılanması sorumlusu, öğrenci yapılanması sorumlusu gibi üst düzey faaliyet yürüten ve örgütsel faaliyette bulunan 24 kişi gözaltına alınmıştı..

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince operasyonda, il sorumlusu olduğu tespit edilen şüpheli dışında şüpheli şahısların hepsi yakalanırken, operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin Türkiye uyruklu Alman vatandaşı olduğu ortaya çıkmış, 10'unun ise örgütün kripto yapılanmasından olduğu tespit edilmişti.