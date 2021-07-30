FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan eski savcı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde cumhuriyet savcısı olarak görev yaparken tayini Çorum'a çıkıp daha sonra da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ü.U., yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre cezaevinde yatıp tahliye olduğu öğrenilen Ü.U. hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Ü.U. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan eski savcı bugün Samsun Adliyesine sevk edilip adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.