“Fetö soruşturmalarından Aşgın’ı hangi güç kurtardı ?”

Tuncay Yılmaz’ın paylaşımı aynen şöyle:

“Muhatabımız olan belediye basın bürosuna sorularımız;

1- Çaycısı, çorbacısı, öğretmeni, imamı, muhtelif sebeplerle görevlerinden ihraç edilip, tutuklanırken; Sayın Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı hangi güç kurtardı ve belediye başkanlığı koltuğuna kadar oturmasını sağladı?

2- Fetö konusunda en ufak bir şüphe varsa Devlet memuru bile olunamayan Türkiye Cumhuriyeti devletinde çarşaf çarşaf fetöye kestiği faturalar ortada iken dosyalar nasıl görmezden gelindi.

3-Kim Halil İbrahim Aşgın'ı fetö soruşturmalarından kurtardı ve dosyasını kapattı mı?

4- İddianamelerde adı geçen diğer belediye yöneticileri kim? Nokta şüphe olan herkesin hayatı mahvolurken bu kişiler nasıl belediyede idareci olabiliyor? Kim bu kişilerin referansları

5- 2002-2021 yılları arasında fetöye belediye tarafından verilen desteğin miktarı ne kadar? Fetö ile kolkola yürüyen, açılışlar yapan, Amerika ziyaretleri yapan kişiler şuan nerelerde ve hangi makamlarda?

6- Tütev davasında adı geçen idareciler, idareci yakınları, dostları, arkadaşları kimler? İktidara yakın olan isimler fetö dosyalarından çıkartıldı mı?

7- İdris Bal neden Çorum'da görüşme yapmak için Belediye Başkanı ve arkadaşını seçti?

Çorum Belediyesi Meclisinde teröre destek veren, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı hiç kimseyi istemiyoruz. Bu soruların cevaplarını, açıklamalarını belediye basın bürosu yaparsa biz de aydınlanmış oluruz ve iddiaların aslı var mı yok mu öğrenmiş oluruz? ...” (Haber Merkezi)

