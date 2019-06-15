Fetih şöleni bugün

15 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’da İBB Esenler Stadyumu’nda fetih yıldönümü kutlayacakları bilgisini veren Göle, uzun bir aradan sonra İstanbul’da kutlayacaklarından dolayı heyecanlı olduklarını dile getirdi.

İstanbul’un Fethi hakkında bilgiler veren Göle, “Bu yıl İstanbul’un Fethi’nin 566. Yıldönümüdür. 566 yıl önce gerçekleşen İstanbul’un Fethi, öncelikle İslam’ın yani hakkın batıla galibiyetine en güzel bir timsaldir. İstanbul’un fethi ikinci olarak yeryüzünde adaletin zulüm karşısında hâkimiyetini perçinlemiştir. Bu muhteşem fetih üçüncü olarak İslam’ın Avrupa’daki varlığına teminat olmuştur.

İstanbul modern zamanların ortaya çıkardığı herhangi bir metropol kent değildir. İstanbul, dünyanın gidişatına yön vermiş, İslam âlemine payitahtlık yapmış, İslam birliğinin ve İslam kardeşliğinin timsali olmuş bir şehirdir. İstanbul, Mekke’nin, Medine’nin ve Kudüs’ün teminatı olmuş bir beldedir. İstanbul, Endonezya’dan Fas’a İslam coğrafyasının bağımsızlığının garantörü olmuş bir merkezdir” dedi.

Fetih kutlamalarının asıl amacının zulme karşı durma ve zalime engel olma bilincini genç nesillere aktarmak olduğu belirten Göle, “Geçtiğimiz mayıs ayında Ayasofya Camii’nin hemen yanı başında binlerce kardeşimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sahur ve sabah namazı programı Ayasofya konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesidir. Bugün, gün ışımadan özellikle Anadolu’dan gelen gençlerimiz suriçi İstanbul’da olacaklardır. Fetih Ve Gençlik Şölenimiz’den önce, her türlü sıkıntılı sürece rağmen kalpten kalbe aktarılan İstanbul’un manevi havasını soluyacaklardır.

Fetih ve Gençlik Şölenimiz Saat 18.00’da İBB Esenler Stadyumunda, Milli Görüş’ün genç kadrolarının hareketin öncüleriyle buluşmasıyla başlayacaktır. Fetih ve Gençlik Şölenimiz’de fethin canlandırılması, sinevizyonlar, ezgiler, mehter, havai fişek gösterileri, sportif gösteriler olacaktır. Ammar Acarlıoğlu, Yusuf Karaburç, Ahmet Hakan Karagül, Osman Gündüz, Kemal Faruk ve Harun Beyaz şölenimizin konuk sanatçılarıdır. Dünya birincisi hafızlardan Kerim Mansuri’nin Kuran-ı Kerim tilavetinin olacağı programa İslam ülkelerinden gençlik hareketlerinin temsilcileri ve mensupları da katılacaklardır” ifadelerine yer verdi.(Haber Merkezi)