Feriha Kafkas Alaca’da toprağa verildi
Eski Sağlık Bakan Yardımcısı ve önceki AK Parti Çorum Milletvekillerinden Agah Kafkas’ın annesi Feriha Kafkas’ın cenazesi, Alaca Ömer Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Alaca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Feriha Kafkas (91), tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmiş, yurt dışında bulunan Agah Kafkas’ın yetişebilmesi için cenaze bir gün sonraya bırakılmıştı.
Cenaze namazına ve defin törenine, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, önceki Çorum Milletvekili Salim Uslu, önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Ak Parti’den ve diğer siyasi partilerden çok sayıda yönetici, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri, Kafkas Ailesi’nin yakınları ve Agah Kafkas’ın dostları katıldı.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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